Олександра Кубракова звільнили з посади віцепрем'єра
Джерело:Ярослав Железняк
Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 9 травня. За таке рішення проголосували 272 народних депутати.
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Звільнення Кубракова
Цікаво, що під час голосування парламенту самого віцепрем'єра, як і прем'єр-міністра не було в залі.
Раніше у пояснювальній записці до проєкту Постанови депутати пояснювали таку ініціативу провалом регіональної політики, яка входить у зону відповідальності Кубракова.
Нові виклики зумовлені повномасштабним вторгненням вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики перебуває в критичному стані,
– йшлось у пояснювальній записці.
Чутки у ЗМІ про можливу відставку Кубракова з'явились ще в середині квітня. Однак тоді віцепрем'єр відмовлявся коментувати це та додав, що таке відбувається не вперше за останні роки.
Які ще рішення ухвалив парламент
- Депутати Верховної Ради 9 травня також проголосували за законопроєкт про збільшення штрафів за порушення мобілізації й військового обліку. Цей законопроєкт ухвалили у другому читанні. Тепер цей законопроєкт мають підписати очільник Верховної Ради і президент Володимир Зеленський. Штрафи для ухилянтів, відповідно до ініціативи, будуть підвищені у кілька разів.
- Парламент ухвалив законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб. За нього проголосували 279 народних депутатів. Мобілізовані засуджені будуть проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.
- Верховна Рада затвердила указ Зеленського про продовження дії воєнного стану і мобілізації. Воєнний стан продовжать ще на 90 днів – з 14 травня 2024 року по 11 серпня 2024 року.