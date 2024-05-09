Олександра Кубракова звільнили з посади віцепрем'єра

Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 9 травня. За таке рішення проголосували 272 народних депутати.

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Звільнення Кубракова

Цікаво, що під час голосування парламенту самого віцепрем'єра, як і прем'єр-міністра не було в залі.

Раніше у пояснювальній записці до проєкту Постанови депутати пояснювали таку ініціативу провалом регіональної політики, яка входить у зону відповідальності Кубракова.

Нові виклики зумовлені повномасштабним вторгненням вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики перебуває в критичному стані,

– йшлось у пояснювальній записці.

Чутки у ЗМІ про можливу відставку Кубракова з'явились ще в середині квітня. Однак тоді віцепрем'єр відмовлявся коментувати це та додав, що таке відбувається не вперше за останні роки.

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