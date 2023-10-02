Обклав "даниною" місцеву сміттєву компанію: у СБУ розповіли, за що затримали мера Сум

СБУ та НАБУ 2 жовтня затримали на хабарі мера Сум. Також заарештували директора департаменту інфраструктури міста.

Їх затримали під час передачі другого траншу – 1,4 мільйона гривень. Досудове розслідування триває.

До теми Насмітив грошима: на хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум Олександра Лисенка

Мера Сум затримали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі:

міського голову Сум Олександра Лисенка;

директора Департаменту інфраструктури міста.

За інформацією "Опендатабот", мовиться про Олександра Журбу.

Слідчі встановили, що посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Правоохоронці задокументували, що вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття.

Мер та директор департаменту інфраструктури вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень, погрожуючи штучними перешкодами у веденні бізнесу, якщо ті не платитимуть.

Дивіться фото, як затримували посадовців / Фото СБУ

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Слідчі готуються повідомити затриманим про підозру

СБУ та НАБУ затримали обох посадовців "на гарячому" – в момент отримання одного із траншів у розмірі 1,4 мільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та конфіскацією майна.

Пізніше посадовцям оберуть запобіжний захід. Викриття зловмисників проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олександр Лисенко є міським головою Сум з 2014 року. 6 березня 2022 року його нагородили орденом "За мужність" III ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників