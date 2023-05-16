Лукашенко може ще й Путіна пережити: кому з двох диктаторів треба боятися свого оточення

У Алєксандра Лукашенка проблеми зі здоров'ям. Є припущення, що його могли отруїти в Москві, куди самопроголошений президент Білорусі літав 9 травня. Утім, Владіміру Путіну не вигідно зараз позбуватися Лукашенка.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він пояснив, що Лукашенко погоджується на розміщення ядерної зброї на території Білорусі і навряд чи він може становити проблему для Путіна.

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"Я думаю, для Путіна Лукашенко не становить якусь особливу проблему. Він досить показово, публічно підтримує лінію Путіна. І відповідає йому в тих аспектах, які виглядають загрозливо – мовиться про ядерну зброю. Але при цьому Лукашенко значну частину своєї апаратної гри збудував на тому, щоб все-таки залишити Білорусь більш-менш автономною під своїм контролем", – сказав Божко.

Якщо Лукашенка усунуть

Ярослав Божко припустив, якщо таки відбудеться фізичне усунення Лукашенка, або його природня смерть, то Росія може мати проблему "у вигляді дезінтеграції білоруського каркасу держави". Тобто можуть початися масові протести, які важко буде придушити. Але разом з тим країна-агресорка значно легше зможе перетворити Білорусь на федеральний округ, оскільки ті провладні кола, які залишаться після Лукашенка, можуть погодитися на будь-які умови Росії за певні гарантії безпеки.

"Росія чітко розуміє, що в наступників Лукашенка не буде ні зв'язків, ні спроможностей. Це будуть люди, які реально можуть під дулом автомата погодитися на вигідні умови Росії. Це подібне до того, що Росія робила на окупованих територіях Донецької області", – відзначив він.

Ярослав Божко про Лукашенка та його проблеми зі здоров'ям: дивитись відео

Утім, поки рано говорити про смерть Лукашенка, сказав голова центру політичних студій "Доктрина". Він проаналізував оточення білоруського та російського президентів і пояснив, кому наразі треба більше боятися.

"Говорити про смерть Лукашенка зарано. Давайте дочекаємося і подивимося, як і коли вона відбудеться. Є вірогідність того, що Лукашенко ще й Путіна переживе. Тому що в оточенні Лукашенка немає зараз людини, яка його б вдарила по голові табакеркою, а в оточенні Путіна всілякі біси можуть сидіти", – додав Божко.

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