Він щось відчував: мати розстріляного за "Слава Україні" розповіла про останню розмову

У березні у мережі з'явилося відео, у якому росіяни розстріляли Олександра Мацієвського за гасло "Слава Україні". Мати чоловіка – Параска Демчук, розповіла про свою останню розмову з сином.

Жінка довгий час не знала, як загинув Олександр. Його пронизане кулями тіло передали матері у лютому.

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Мати не може змиритися з втратою

Мати Олександра переконана, що воїн відчував, що може ось-ось загинути. Перед своїм виїздом на передову чоловік поцілував її та подякував за життя. Вони домовилися, що якщо чоловік буде відчувати близькість смерті, то дасть знати.

Мамо, таке може бути, що ні рук, ні ніг не зібрати,

– казав Олександр.

Мати пригадує, що не могла заспокоїтися, бо не знала, як саме загинув Олександр. Вона постійно думала, чи боляче було її сину, чи швидко він помер, чи катували його – ці думки мучили жінку.

Параска й досі не може змиритися з втратою сина. Кожен новий перегляд відео страти викликає ті ж почуття, що і вперше – так само болісно. Лише постійно вона намагається побачити нові деталі, побачити погляд. Все нагадує їй про сина.

Оце нещодавно я лягла спати, така втомлена. Тільки заснула – і так стук кулачком у мої двері в спальню. Я прислухаюся – тиша. Нікого немає,

– ділиться Параска.

Навіть город зберігає згадку про загиблого героя. Коли мати дивиться на червоні помідори, то пригадує як Олександр любив їх. Це нагадує їй про біль – жінка плаче. Адже тепер нікому їх їсти.

Олександр казав, що ніколи не здасться у полон. Казав, що як буде граната, то забере з собою п'ятьох ворогів. Але, мабуть, його застали зненацька.

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Розстріл українського героя