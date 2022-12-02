Українська правозахисниця Матвійчук увійшла в топ найвпливовіших жінок світу

2 грудня 2022 , 08:55
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Джерело:

Financial Times

Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу. Рейтинг опублікувало видання Financial Times.

Вплив діяльності Матвійчук на суспільство відзначили в категорії "Лідери". Правозахисниця продовжує документували докази воєнних злочинів окупантів в Україні.

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Матвійчук увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок

Замість квітів від місцевих жителів, Росія зіткнулася із сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює,
– зазначило видання.

Також до списку потрапили:

  • віцепрезидент Колумбії Франція Олена Маркес Міна,
  • премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін,
  • міністр клімату Пакистану Шеррі Рехман,
  • тенісистка Серена Вільямс,
  • Меган Маркл (герцогиня Сассекська),
  • виконавчий директор Saint Laurent Франческа.

Що відомо про Матвійчук

  • Голова правління Центру громадянських свобод (від 2007).
  • Координаторка громадянської ініціативи "Євромайдан SOS", яка була створена у відповідь на жорстокий розгін студентських демонстрантів 30 листопада 2013 року з метою надання правової допомоги переслідуваним протестуючим в Україні (від 2013).
  • Авторка ряду альтернативних звітів для різних органів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та Міжнародного кримінального суду.

Зеленський переміг в опитуванні TIME

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли експрем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

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Автор: Софія Ковнір