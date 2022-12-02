Українська правозахисниця Матвійчук увійшла в топ найвпливовіших жінок світу

Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу. Рейтинг опублікувало видання Financial Times.

Вплив діяльності Матвійчук на суспільство відзначили в категорії "Лідери". Правозахисниця продовжує документували докази воєнних злочинів окупантів в Україні.

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Матвійчук увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок

Замість квітів від місцевих жителів, Росія зіткнулася із сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює,

– зазначило видання.

Також до списку потрапили:

віцепрезидент Колумбії Франція Олена Маркес Міна,

премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін,

міністр клімату Пакистану Шеррі Рехман,

тенісистка Серена Вільямс,

Меган Маркл (герцогиня Сассекська),

виконавчий директор Saint Laurent Франческа.

Що відомо про Матвійчук

Голова правління Центру громадянських свобод (від 2007).

Координаторка громадянської ініціативи "Євромайдан SOS", яка була створена у відповідь на жорстокий розгін студентських демонстрантів 30 листопада 2013 року з метою надання правової допомоги переслідуваним протестуючим в Україні (від 2013).

Авторка ряду альтернативних звітів для різних органів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та Міжнародного кримінального суду.

Зеленський переміг в опитуванні TIME

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли експрем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Варте уваги – Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time: дивіться відео