Російські спецслужби 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка у Санкт-Петербурзі. За даними ФСБ, його затримали під час "отримання інформації закритого характеру". В українському МЗС вже назвали це черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Що відомо про затриманого в Росії консула Олександра Сосонюка та де він зараз перебуває – читайте у матеріалі.

Важливо ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі українського консула, – ЗМІ

46-річний Олександр Сосонюк прописаний в Рівному, але фактично живе в Києві. Він тривалий час працює у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі. Російські ЗМІ стверджують, що Сосонюк орендує квартиру в Росії. Має дружину та двох синів.

Чим володіє Сосонюк

Згідно з електронною декларацією, родина Сосонюка має 2 квартири у Рівному та Києві. Український консул їздить на автомобілі Ford Focus 2011 року випуску, а його дружина – Nissan Qashqai 2007 року випуску. Обидва автомобілі на момент купівлі коштували понад 250 тисяч гривень.

У 2019 році Сосонюк заробив 173 175 гривень, а також отримав 1,4 мільйона гривень компенсаційних витрат. Загалом він має 170 тисяч доларів готівки.

Зауважимо, що у соцмережах Сосонюк майже не фігурує. На його сторінці у фейсбуці лише вказано, що він працює в МЗС України. Остання публікація на сторінці датована 2013 роком.

Аткуально Чергова провокація, на яку Україна незабаром відреагує, – МЗС про затримання консула у Росії

Що відомо про затримання Сосонюка