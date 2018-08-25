Олександрія – Ворскла: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У 6-му турі УПЛ один з лідерів чемпіонату "Олександрія" на власному полі прийматиме полтавську "Ворсклу", яка є чинним бронзовим призером. Матч буде доступний для перегляду по телебаченні та онлайн.

Трансляцію матчу "Олександрія" – "Ворскла" здійснюватиме канал "Футбол 2". Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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О 16:30 на каналі вийде в прямому ефірі програма "Тур ONLINE", де експерти розбиратимуть деталі цього матчу. Вони ж по закінченні гри проаналізують цей матч.

Окрім перегляду по телебаченні, показ цього матчу доступний і онлайн на сайті Oll.tv. Однак трансляція футбольних матчів на цьому сайті платна – 29 гривень за доступ на 24 години і 59 гривень – за місячний абонемент. При цьому необхідна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

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