Олександрія – Ворскла: відео голів та моментів матчу УПЛ
У шостому турі УПЛ "Олександрія" на власному полі приймала полтавську "Ворсклу". І доволі швидко господарям матчу вдалося вийти вперед у цьому матчі.
При цьому олександрійцям вдалося двічі за три хвилини відзначитися у воротах Богдана Шуста. Два голи забив Євген Банада. І зробив він це головою.
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У першому випадку на 14-ій хвилині він залишився без опіки Ніколаса Кареки після подачі з кутового.
Відео першого голу Банади у ворота "Ворскли"
А вже за три хвилини Банада переправив м'яч у ворота після навісу з кута штрафного майданчика. І знову ніхто з полтавців не опікав суперника, давши йому пробити з близької відстані.
Відео другого голу Банади у ворота "Ворскли"
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