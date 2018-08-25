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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Олександрія – Ворскла: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Олександрія – Ворскла відео голів УПЛ
Олександрія – Ворскла відео голів УПЛ

У шостому турі УПЛ "Олександрія" на власному полі приймала полтавську "Ворсклу". І доволі швидко господарям матчу вдалося вийти вперед у цьому матчі.

При цьому олександрійцям вдалося двічі за три хвилини відзначитися у воротах Богдана Шуста. Два голи забив Євген Банада. І зробив він це головою.

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У першому випадку на 14-ій хвилині він залишився без опіки Ніколаса Кареки після подачі з кутового.

Відео першого голу Банади у ворота "Ворскли"

 

А вже за три хвилини Банада переправив м'яч у ворота після навісу з кута штрафного майданчика. І знову ніхто з полтавців не опікав суперника, давши йому пробити з близької відстані.

Відео другого голу Банади у ворота "Ворскли"

 

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Ворскла ФК Олександрія
Джерело: 24 Канал
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