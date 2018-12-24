"Олександрія" посилиться екс-гравцем збірної України

Головний тренер "Олександрії Володимир Шаран розповів про трансферні плани команди під час зимової перерви.

Півзахисник Денис Дедечко може знову стати гравцем "Олександрії". Про це Шаран розповів в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Думаю, що наші ряди поповнить Дедечко. Ми розмовляємо з ним. Думаю, він буде в нашій команді. Також розмовляємо з українським гравцем, який грає за кордоном. Якщо вийде, то візьмемо його в оренду. Також шукаємо нападника. Швидше за все, це буде легіонер. Але про це ще рано говорити, тому що ще немає такої кандидатури, щоб підсилити нашу лавку,

– заявив Володимир Шаран.

31-річний Денис Дедечко в нинішньому сезоні виступав за клуб першого російського дивізіону "СКА-Хабаровськ", за який зіграв 25 матчів і забив 5 м'ячів.

Варто зазначити, що Дедечко в сезоні 2015/2016 був гравцем "Олександрії", в складі якої провів 5 ігор і забив 1 гол.

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