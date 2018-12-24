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      "Олександрія" посилиться екс-гравцем збірної України

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      Денис Дедечко може перейти в "Олександрію"
      Денис Дедечко може перейти в "Олександрію"

      Головний тренер "Олександрії Володимир Шаран розповів про трансферні плани команди під час зимової перерви.

      Півзахисник Денис Дедечко може знову стати гравцем "Олександрії". Про це Шаран розповів в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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      Думаю, що наші ряди поповнить Дедечко. Ми розмовляємо з ним. Думаю, він буде в нашій команді. Також розмовляємо з українським гравцем, який грає за кордоном. Якщо вийде, то візьмемо його в оренду. Також шукаємо нападника. Швидше за все, це буде легіонер. Але про це ще рано говорити, тому що ще немає такої кандидатури, щоб підсилити нашу лавку,
      – заявив Володимир Шаран.

      31-річний Денис Дедечко в нинішньому сезоні виступав за клуб першого російського дивізіону "СКА-Хабаровськ", за який зіграв 25 матчів і забив 5 м'ячів.

      Варто зазначити, що Дедечко в сезоні 2015/2016 був гравцем "Олександрії", в складі якої провів 5 ігор і забив 1 гол.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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