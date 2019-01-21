Олександру Зінченку заборонили користуватися гелями для волосся в "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола ввів одне суворе правило в своїй команді. Наставник "містян" організував командні збори, на яких серйозно пройшовся по своїх футболістах.

За інформацією The Telegraph, іспанський наставник заборонив своїм футболістам в день матчу користуватися гелем для волосся, зволожуючими лосьйонами і кремами після гоління.

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На думку фахівця, спортсмени повинні максимально зосередитися на результаті. Як виглядає їх зачіска – справа десята.

Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" займає друге місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. В активі клубу 53 очки в 22 матчах.

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