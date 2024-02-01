Досі не повернувся: як Олексій Арестович зміг виїхати з України й де перебуває наразі

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України й досі не повернувся. Перетнути кордон колишній посадовець зміг за допомогою листа від ГУР МО.

За даними журналістів NGL.media, Арестович перетнув кордон із Польщею ще восени 2023 року і близько п'яти місяців не повертається в Україну. Зараз чоловік живе у Нью-Йорку у США.

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Арестович виїхав з України за допомогою листа від ГУР МО

За даними журналістів, Олексій Арестович покинув країну 4 вересня 2023 року через пункт пропуску "Краковець – Корчова". За даними розслідувачів, що колишньому посадовцю допоміг виїхати лист, отриманий від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Автори матеріалу наголосили, що Арестович уже неодноразово виїжджав за кордон з початку повномасштабного вторгнення, однак весь час повертався в Україну.

Наприклад, на початку травня 2023 року ексрадник Офісу Президента також виїхав у Польщу завдяки листу ГУР і повернувся в Україну наприкінці червня.

Загалом з моменту вторгнення росіян у лютому 2022 року, окрім двох згаданих випадків, Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу Президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев'яти днів,

– наголосили журналісти.

Державна прикордонна служба України відмовилася розкрити причини від'їзду Арестовича, посилаючись на особистий характер інформації, пов'язаної з перетином ним державного кордону. Запити журналістів до посадових осіб ГУР з цього приводу були зустрінуті мовчанням. Крім того, сам Олексій Арестович не відповідав на повідомлення, надіслані через різні месенджери.

Прикметно, що після виїзду з України, у листопаді 2023 року, Олексій Арестович заявив, що у нього конфлікт з Офісом президента і що на нього чинять політичний тиск.

Арестович хоче повернутися додому

В одному з інтерв'ю Олексій Арестович сказав, що "дуже сумує за Україною" і "без сумніву повернеться". За словами ексрадника голови ОП, він це зробить після того, як завершить всі справи у США, а потім реалізує проєкти у Європі.

У мене зараз в Європі ще два проєкти. От коли закрию, тоді поїду в Україну знов, додому. Я дуже хочу додому,

– наголосив ексрадник керівника Офісу Президента.

Арестович також заявив, що ні кримінальні справи, ні мобілізація його не лякають. Ба більше, його дружина також хоче повернутися в Україну.