"Я б з радістю, але мені не дають просто": Арестович зізнався, чому не на фронті в Україні
Олексій Арестович несподівано висловився, чому він не воює зараз в Україні. Колишній радник Офісу Президента сказав, що, мовляв, йому "просто не дають цього робити".
Водночас він наголосив, що б "з радістю повоював за свою батьківщину". Про це Олексій Арестович сказав в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій, передає 24 Канал.
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Арестович цікаво відповів, чому він не на війні в Україні
Російська журналістка пригадала Арестовичу його слова про те, що "ось в Україні закінчиться війна, і я буду їсти омарів в Тихому океані". На що ексрадник ОП сказав, що вже "їв омари у Тихому океані".
Після цього Гордєєва логічно поставила Арестовичу питання, що "як так, війна ще не скінчилася, а ви вже омарів їли у Тихому океані". Олексій Арестович неочікувано сказав, що, мовляв, він би з радістю пішов на війну.
Я б з радістю повоював за свою батьківщину, але мені просто не дають,
– сказав колишній радник Офісу Президента.
Водночас Арестович пояснив, що, мовляв, як тільки він приїде на будь-яку ділянку лінії фронту, то координати щодо його розташування "передадуть росіянам наступного ж дня", і туди "прилетить "Іскандер" якийсь".
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"Я мало того, що сам загину, загинуть ще люди, які будуть зі мною. І це неминуче, мене вб'ють на війні, гарантовано, стовідсотково", – зазначив він.
Ексрадник ОП також сказав, що нібито українці здадуть росіянам координати у разі перебування його на фронті, після чого "мене вб'ють".
Ба більше, Арестович також сказав, що це, мовляв, американці його "не пустили в Україну". Зокрема, як він сам пояснив, "уповноважені американські особи сказали мені, щоб я не їхав".
Варто зазначити, що наразі Олексій Арестович проживає у Сполучених Штатах.
Як Арестович зміг виїхати з України за кордон
- Журналісти NGL.media у лютому 2024 року опублікували розслідування, де зазначили, що Олексій Арестович покинув Україну 4 вересня 2023 року. У матеріалі зазначено, що колишньому посадовцю допоміг виїхати лист, отриманий від ГУР МО.
- Далі в українській розвідці заявили, що інформація, подана виданням, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що не надавали Арестовичу листів чи будь-яких інших документів для виїзду за кордон.
- Водночас журналісти опублікували дані бази перетину кордону, у яких міститься дата, коли виїхав Арестович з України. Втім, журналісти не виключають, що лист, за яким виїхав ексрадник ОП, може бути підробленим.