"Я б з радістю, але мені не дають просто": Арестович зізнався, чому не на фронті в Україні

Олексій Арестович несподівано висловився, чому він не воює зараз в Україні. Колишній радник Офісу Президента сказав, що, мовляв, йому "просто не дають цього робити".

Водночас він наголосив, що б "з радістю повоював за свою батьківщину". Про це Олексій Арестович сказав в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Катерині Гордєєвій, передає 24 Канал.

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Арестович цікаво відповів, чому він не на війні в Україні

Російська журналістка пригадала Арестовичу його слова про те, що "ось в Україні закінчиться війна, і я буду їсти омарів в Тихому океані". На що ексрадник ОП сказав, що вже "їв омари у Тихому океані".

Після цього Гордєєва логічно поставила Арестовичу питання, що "як так, війна ще не скінчилася, а ви вже омарів їли у Тихому океані". Олексій Арестович неочікувано сказав, що, мовляв, він би з радістю пішов на війну.

Я б з радістю повоював за свою батьківщину, але мені просто не дають,

– сказав колишній радник Офісу Президента.

Водночас Арестович пояснив, що, мовляв, як тільки він приїде на будь-яку ділянку лінії фронту, то координати щодо його розташування "передадуть росіянам наступного ж дня", і туди "прилетить "Іскандер" якийсь".

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"Я мало того, що сам загину, загинуть ще люди, які будуть зі мною. І це неминуче, мене вб'ють на війні, гарантовано, стовідсотково", – зазначив він.

Ексрадник ОП також сказав, що нібито українці здадуть росіянам координати у разі перебування його на фронті, після чого "мене вб'ють".

Ба більше, Арестович також сказав, що це, мовляв, американці його "не пустили в Україну". Зокрема, як він сам пояснив, "уповноважені американські особи сказали мені, щоб я не їхав".

Варто зазначити, що наразі Олексій Арестович проживає у Сполучених Штатах.

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