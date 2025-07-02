Чернишов відповів, чи ліквідують Міністерство єдності на тлі суду над ним

Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посад віцепрем'єра та міністра національної єдності. Чернишов заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки.

Чернишов зазначив, що має багато робочих справ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Чернишова 5 Каналу.

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Чернишов відповів, чи ліквідують Міністерство єдності

Один з впливових представників партії "Слуга народу" розповів "Українській правді", що Міністерство національної єдності можуть ліквідувати, оскільки воно не виконує очікувань влади, і необхідності в ньому вже менше на тлі невизначеності щодо виборів. Однак точно ліквідацію міністерства ніхто не ухвалював.

Чернишов підкреслив, що Міністерство національної єдності не ліквідують, додавши, що у нього ще є багато роботи.

Міністерство національної єдності є важливим міністерством у системі органів виконавчої влади, у системі уряду України, державної влади. Це міністерство за 7 місяців свого існування довело свою спроможність,

– каже Чернишов.

Він додав, що структура має свою суб'єктність у Європі., за його словами, Єврокомісія вже призначила спеціального уповноваженого щодо взаємодії з українцями за кордоном, а ініціатива створення Unity Hub (Центрів Єдності) у Європі широко визнана.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посад віцепрем'єра та міністра національної єдності, попри підозри у зловживанні службовим становищем.