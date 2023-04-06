Максимально критичний рівень, – Данілов про кількість ракет у росіян

Останніми місяцями Росія зменшила кількість масованих ракетних атак по Україні та й обстрілів загалом. Це свідчить про закінчення ракетних запасів ворога.

Зокрема, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він стверджує, що Україна слідкує за кількістю ворожих боєприпасів.

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Небезпека не минула

Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Росії. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає,

– наголошує Данілов.

Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого можуть загинути українці та зруйнуватись інфраструктура, – це трагедія.

Данілов повідомив, що Росія наразі не може нарощувати запаси снарядів у тій кількості, в якій би хотіла. Однак окупанти таки поповнюють арсенал боєприпасів.

Які країни постачають зброю Росії

"Зараз доведено, що дрони Росія отримує від Ірану. Вони співпрацюють і не приховують це", – каже секретар РНБО.

Однак щодо інших країн, то в України поки відсутні факти постачання зброї країні-агресорці.

Водночас Данілов сказав, що наразі невідомо, на скільки часу у росіян вистачить ресурсів для війни з Україною.

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