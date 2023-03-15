Тактика країни-терористки, яка нічим не гребує, – Данілов про часті повітряні тривоги
Другий день по всій території України оголошували масштабну повітряну тривогу. При чому повторювалася вона по декілька разів. Це своєрідна "тактика" країни-терористки, яка вчергове хоче залякати українців.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що на сьогодні Росія не гребує нічим у війні проти України.
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Причиною повітряних тривог, зокрема сьогодні, стала активність МіГ-31К – носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".
"Коли злітають ті чи інші літаки, наші військові в дуже короткий час розуміють: це справжні, чи це перевірка нашої ППО. Якщо ми впевнені у безпеці, то повітряна тривога прибирається з ефіру", – пояснив чиновник.
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У свою чергу він вкотре наголосив про необхідність у разі ймовірної небезпеки обов’язково перебувати в укриттях.
Ми витримаємо все, що вони (росіяни – 24 Канал) на сьогоднішній день собі вигадали. Ми країна незламних людей і країна, яка обов’язково буде переможницею,
– резюмував Олексій Данілов.
Повітряні тривоги в Україні: що відомо
- 15 березня повітряна тривога лунала тричі по всій території України. Починалися вони як з півночі, так і зі сходу.
- 14 березня карта повітряних тривог червоніла 4 рази. Причиною теж були літаки-носії "Кинджалів", які дуже важко вирахувати.
- Військовий експерт Роман Світан прокоментував ці події, як спробу росіян вирахувати українську ППО.