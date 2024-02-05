Данілов відповів, чи справді на фронті критична ситуація зі снарядами

Майже два роки Росія веде повномасштабну війну проти України. І наразі є проблема з кількістю снарядів та іншими засобами ураження ворога.

Про це 24 Каналу зазначив секретар РНБО Олексій Данілов. Він пояснив, як саме вирішується питання.

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"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника. На сьогодні війна перейшла від технологічного в інший спосіб – вже використовуються БпЛА для ураження. Це є абсолютно буденною справою", – сказав посадовець.

Питання з боєприпасами

Олексій Данілов наголосив на постачанні боєприпасів 155, 152 та 122 калібрів. Це питання щораз підіймається на Ставці та Президент України особисто його контролює.

"Крайня Ставка була минулої п'ятниці. Президент так само звертав увагу відповідних осіб на недостатню роботу в цьому плані. І нам усім, хто дотичний до цього процесу, треба спільно максимально зараз займатися цим питанням для того, щоб наші Збройні сили були забезпечені достатньою кількістю даних видів ураження", – зазначив він.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що Україна поступається Росії у кількості боєприпасів. Утім, в такій категорії як БпЛА сили є рівними.

За словами секретаря РНБО, Україна вже цього року отримає мільйон безпілотників.

"Є чітке розуміння компаній, які на сьогодні законтрактовані, переважно 80% – це наше власне виробництво. Я більш ніж впевнений, що ці компанії не підведуть наші Збройні сили, наш народ і обов'язково виконають свої зобов'язання", – сказав посадовець.

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