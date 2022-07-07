росія виснажується – вона має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту, – Данілов

росія продовжує наступати на Сході України. Але в її і без того демотивованої армії закінчуються сили.

Західні ЗМІ також пишуть про ознаки виснаження росії. Вони посилаються на слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

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Що сказав Данілов

За словами посадовця, через чотири місяці після початку вторгнення, російський власний арсенал демонструє ознаки виснаження. Це означає, що в росії більше немає сил атакувати більше ніж на одному фронті.

Данілов зауважив й нові умови запуску ракет по Україні. Адже тепер росія обстрілює наші міста та села низькоточними ракетами радянських часів. Б'ють вглиб усієї території нашої держави, не звертаючи уваги на те, чи вражають вони цивільні цілі.

Атака на Одесу

Данілов навів приклад того, що минулого тижня одна ракета впала в район міста Одеса. Там загинула щонайменше 21 цивільна людина.

За словами Данілова, метою таких дій було притупити підтримку війни серед українців, більша частина яких не сприймає мирної угоди за рахунок втраченої території.

Секретар РНБО зауважив, що високий рівень підтримки української контратаки може бути проблемою для деяких союзників, які пообіцяли підтримувати Україну до перемоги. Водночас вони не уточнили, що ця перемога означає.

Ситуація на полі бою

У Генштабі на ранок 7 липня розповіли, що відбувається на Південнобузькому напрямку та інших. Зокрема, противник зосередив зусилля на тому, щоб не допустити просування підрозділів Сил оборони України. Біля Добрянки наші військові майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника. Також ЗСУ успішно відбили ворожий штурм, який був потім.

Різні безчинства та підлості роблять окупанти й на Харківщині. Біля Шестакового на Харківщині російські загарбники замінували автодороги. Таким чином вони хочуть обмежити рух українського транспорту. росіяни замінували автошляхи дистанційно.

Також в Інституті вивчення війни помітили, що упродовж 6 липня відповідних хвалебних заяв про "перемоги" від Росії не було. Так само не давали й оцінок воєнним діям, як вони це люблять. Крім того, 6 липня ворог провів обмежені, а також безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Відповідні рухи дійсно підтверджують те, що ворог сповільнюється на фронті. Але це зовсім не означає, що він припинить бойові дії.

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