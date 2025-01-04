Росія вбила у Чернігові науковця Олексія Гальонку: друзі пригадали, яким він був

Унаслідок потрійного ракетного удару Росії по Чернігову 3 січня загинув науковець Олексій Гальонка. Він був кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського.

Рідні та знайомі 72-річного Олексія Гальонки пригадали, яким він був. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку "Їх УБИЛА Росія".

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Яким залишився у спогадах рідних Олексій Гальонка

Майже три роки тому, 22 березня 2022 року, під час бойових дій росіяни спалили батьківський дім науковця. Попри це, він не покинув рідний Чернігів, а облаштувався жити у літній кухні та мріяв відбудувати свій будинок.

Але 3 січня росіяни вбили Олексія Анатолійовича – науковець отримав осколкове поранення голови, яке було несумісне із життям.

Його племінниця розповіла, що він був чуйним, дуже любив свою роботу. Вона востаннє спілкувалася зі своїм дядьком якраз перед російською атакою.

Племінниця Олексія Гальонки поділилися спогадами про нього: дивіться відео

Журналіст Василь Чепурний пригадав, що загиблий любив квіти та був дуже спокійним і привітним.

"Він жив сам у мікрорайоні приватної забудови. Я знав його як закоханого у квіти, що сам вирощував, як доброго хазяїна (раніше тримав двох корів!), як любителя драматичного мистецтва... Як дуже спокійну і привітну людину", – написав він.

За його словами, очевидці бачили, що після першого удару Олексій Гальонка був ще живий, але росіяни дістали його третьою ракетою.

"Внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова нині загинув приятель мого покійного батька – заслужений працівник освіти, філолог... Пригадую його з ранніх 90-их – естета, який любив українську поезію і часто цитував улюблені вірші наших класиків. Ми часто з батьком приїздили до нього в гості. Купалися разом у Десні... Світла пам'ять", – також розповів про свої спогади український есеїст та поет Анатолій Дністровий.

Він додав, що Олексій Гальонка у спаленій росіянами хаті, яка стояла поблизу Чернігівського аеродрому, був розкішний творчий кабінет, де була колекція живопису та вишиванок, а ще – понад 4 тисячі книг.