Цілком ймовірно, що вбивця відправився воювати в Україну прямо з колонії. Його засудили у 2021 році на 3,5 роки позбавлення волі. Однак, як ми бачимо, він спокійно розгулює Москвою, як і багато інших росіян, які раніше сиділи у в'язницях.

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Вбивця у ресторані

Увечері 18 березня в ресторані "Чебрець" на Московському проспекті 40-річний Олексій Ісаков застрелив ділового партнера, який, на його думку, був винен йому сім мільйонів рублів. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

На відео видно, що під час вечері Ісаков виймає пістолет, направляє його на чоловіка, що був напроти, після чого стріляє. Жертва схопилася і впала недалеко від столу. Підприємець підійшов до чоловіка і зробив кілька додаткових пострілів – той помер на місці.

Після цинічного вбивства Ісаков походив навколишньою територією, а потім підійшов до столу та поклав решту вечері собі до рота. На цьому відео обривається. Як пишуть російські ЗМІ, чоловік не намагався втекти з місця вбивства, а сам злочин був спланованим. Олексія Ісакова затримали правоохоронці.

За данними ЗМІ, Ісаков нещодавно повернувся з зони бойових дій в Україні. На війну він, судячи з усього, вирушив з колонії – у травні 2021 року Ісакова засудили до 3,5 року позбавлення волі. Причиною були ряд крадіжок.

Такі випадки вже не вперше