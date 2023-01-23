Тема літаків зрушила з "мертвої точки", – Кулеба

Після чергового засідання міжнародних союзників у форматі "Рамштайн" весь медіапростір був заповнений інформацією про німецькі танки. Проте Україні потрібно зробити останні півкроку для отримання Leopard.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, до України вже прибули британські танки Challenger 2.

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Які збройні питання залишились в України

Глава МЗС додав, що скоро наші військові отримають й обіцяні французькі танки. Тому, за словами Кулеби, немає сумнівів, що і Leopard до нас доїдуть.

Як відомо, у лютому відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", де партнери нашої держави розглядатимуть можливість надання тієї чи іншої зброї для українських військових.

Кулеба наголосив, що в України залишилося три великих питання про зброї. Вони, зокрема, стосуються танків, далекобійних ракет та бойових літаків.

Ви, мабуть, помітили, що в інформаційному просторі вже з'являється інформація, що хтось десь обговорює тему літаків. Раніше цього не було, а сьогодні це вже реальність,

– заявив міністр.

Він додав, що це питання зрушило з мертвої точки, коли Нідерланди оголосили про можливість надання Україні винищувачів F-16. Також Кулеба зазначив, що цьогоріч для України вкрай необхідно отримати всі види зброї, аби врешті перемогти Росію.

Чому партнери вагаються передавати Україні зброю

За словами Кулеби, західні країни не поспішають надавати нашій країні важку техніку. Вони керуються аргументом, що для її застосування потрібно виділити дуже багато часу на навчання.

На що міністр відповідає, що "наші воїни вчаться швидше, ніж приймаються рішення про надання цієї зброї".

Результати "Рамштайну": коротко