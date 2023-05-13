Лукашенка терміново перевезли до президентської клініки

Самопроголошений президент Білорусі щось геть занедужав. Олександр Лукашенко навіть переїхав у резидентську клініку в Дроздах.

Цю інформацію підтвердили одразу декілька білоруських телеграм-каналів.

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Відомо, що 13 травня, приблизно о 19:00, Лукашенко приїхав в "Республіканський клінічний медичний центр" Білорусі, який розташований на березі водосховища Дрозди.

Відомо, що у момент його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики. Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди були відкриті,

– мовиться у повідомленні.



Лікарня, куди приїхав Лукашенко / Фото з білоруських телеграм-каналів

Що відомо про стан здоров'я Лукашенка

Чутки про погіршення здоров'я Лукашенка стали активно поширюватися після його появи на параді у Москві 9 травня. Він ледве пересувався та відразу після параду швидко повернувся додому.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи "втечу" Лукашенка, послався на його сильну зайнятість. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці.

Білоруське видання проаналізувало графік самопроголошеного президента та порівняло, чим він займався в аналогічні дні минулого місяця. І виявилось, що напочатку травня президент відвідав лише один публічний захід. Вже тоді у нього були проблеми з голосом.

У разі смерті Лукашенка влада у Білорусі має перейти до голови верхньої палати парламенту Білорусі Наталі Кочанової.

Цікаво, що видання The Mirror писало, що самопроголошеного президента Білорусі могли отруїти у Москві 9 травня. Адже Лукашенко не прийшов на сніданок разом з лідерами інших країн, які приїхали до російського диктатора на парад.