Україна поки не отримала Patriot: Резніков розповів, що може змінити ситуацію на фронті
Джерело:La Repubblica
Наприкінці грудня західні союзники повідомили про надання нашій державі протиповітряних систем Patriot. Однак досі Україна їх не отримала.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Все через те, що наші воїни поки що вчаться їх опановувати.
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Яка зброя змінить ситуацію на фронті
Вони ще не передали їх (ППО Patriot – 24 Канал), але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard,
– пояснив міністр.
Ба більше, Резніков наголосив, що саме системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів, зможуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, міністр говорить про системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS.
Які країни долучились до танкової коаліції
- За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, до "танкової коаліції" входить 12 держав, проте не всіх із них зараз можна називати. У деяких держав рішення про передавання танків проходять внутрішні процедури схвалення.
- Міністр заявив, що коаліція з 12 країн передасть Україні 120-140 танків.
- Зауважимо, що нещодавно до коаліції доєдналась і Швеція. Міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон розповів, що в парламенті зростає підтримка, щоб додатково надати Україні деякі зі 120 танків Leopard, які є у країни.
- Також Велика Британія оголосила про можливість надання Україні додаткових Challenger 2. Це залежатиме від рівня загрози та оборонних потреб.
- Детальніше про танки, які Україна отримає від західних союзників читайте у матеріалі 24 Каналу.