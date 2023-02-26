Україна поки не отримала Patriot: Резніков розповів, що може змінити ситуацію на фронті

Наприкінці грудня західні союзники повідомили про надання нашій державі протиповітряних систем Patriot. Однак досі Україна їх не отримала.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Все через те, що наші воїни поки що вчаться їх опановувати.

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Яка зброя змінить ситуацію на фронті

Вони ще не передали їх (ППО Patriot – 24 Канал), але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard,

– пояснив міністр.

Ба більше, Резніков наголосив, що саме системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів, зможуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, міністр говорить про системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS.

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