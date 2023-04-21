Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, – Резніков
Джерело:Oleksii Reznikov
Олексій Резніков зустрівся з Єнсом Столтенбергом – генсеком НАТО. Міністр оборони наголосив: він радий, що отримав зелене світло для тісної співпраці України з NSPA.
Єнс Столтенберг відвідав Київ 20 квітня. Там він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським та зробив низку важливих заяв про Україну та НАТО.
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Резніков про зустріч зі Столтенбергом
Олексій Резніков поділився враженнями від зустрічі зі Столтенбергом у соцмережах. Міністр оборони України оголосив: він радий, що отримав зелене світло для співпраці України з NSPA – закупівельною агенцією НАТО.
Резніков наголосив: Україні потрібні відмінні оборонні закупівлі:
- щоб перемогти у війні;
- бути ефективними у майбутньому.
Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми, де-факто, вже є частиною безпекового простору Альянсу. Я висловив сподівання, що це прискорить прийняття політичних рішень щодо інтеграції нашої країни в НАТО,
– наголосив Резніков.
Столтенберг про Україну в НАТО
- Перебуваючи у Києві, генсек НАТО наголосив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Всі країни НАТО згідні, що Україна має долучитися до Альянсу. У відповідь у Віктора Орбана вже запалало.
- Згодом стало відомо: Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО.