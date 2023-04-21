Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, – Резніков

Олексій Резніков зустрівся з Єнсом Столтенбергом – генсеком НАТО. Міністр оборони наголосив: він радий, що отримав зелене світло для тісної співпраці України з NSPA.

Єнс Столтенберг відвідав Київ 20 квітня. Там він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським та зробив низку важливих заяв про Україну та НАТО.

Зверніть увагу У НАТО назвали загальну суму допомоги Україні та озвучили 3 головні питання "Рамштайну"

Резніков про зустріч зі Столтенбергом

Олексій Резніков поділився враженнями від зустрічі зі Столтенбергом у соцмережах. Міністр оборони України оголосив: він радий, що отримав зелене світло для співпраці України з NSPA – закупівельною агенцією НАТО.

Резніков наголосив: Україні потрібні відмінні оборонні закупівлі:

щоб перемогти у війні;

бути ефективними у майбутньому.

Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми, де-факто, вже є частиною безпекового простору Альянсу. Я висловив сподівання, що це прискорить прийняття політичних рішень щодо інтеграції нашої країни в НАТО,

– наголосив Резніков.

Столтенберг про Україну в НАТО