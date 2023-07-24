Отримав 8 тисяч доларів за "рішення" Верховного Суду: голова ДСА змішаний у корупції, – НАБУ

Антикорупційні органи викрили голову Державної судової адміністрації України. Очевидно, йдеться про Олексія Сальникова. Посадовець начебто підбурював певних осіб до надання хабаря суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Власне, викрило держслужбовця Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Відповідне повідомлення з'явилось у понеділок, 24 липня.

Дивіться також Брат-підсудний, сотні справ і жодного штрафу: як працював Тандир і які родинні секрети має

Князєв нібито теж мав бути замішаний

Слідство припускає, що чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США. З них 5 – він мав би передати суддям Верховного Суду за винесення "потрібного" рішення, а 2,5 тисячі доларів – залишити собі "за посередницькі послуги".

Ймовірно, очільник Державної судової адміністрації планував залучити до цієї незаконної схеми колишнього голову Верховного Суду. Очевидно, йдеться про Всеволода Князєва, якого НАБУ і САП уже викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Поведінка голови ДСА різко змінилася (після затримання Князєва – 24 Канал) і він почав ухилятися від розв'язання питання. Проте й не мав наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Скоро буде відомо про це більше.

Обшуки у кабінеті голови ДСА / фото НАБУ і САП

Попередня кваліфікація цієї справи – такі статті Кримінального кодексу:

частина 2 статті 15;

частина 4 статті 27;

частина 4 статті 369;

частина 2 статті 190.

Справа ексголови Верховного Суду