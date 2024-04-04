Загибель нацгвардійця у ДТП: суддю Тандира залишили під вартою ще на 2 місяці
4 квітня 2024, 20:17Читать новость на русском
Джерело:Київська міська прокуратура
Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою. Він перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року.
Нагадаємо, Олексій Тандир скоїв ДТП в травні 2023 року на одному з блокпостів у Києві. Він збив на смерть нацгвардійця.
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Судді Тандиру продовжили тримання під вартою
Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомила 4 квітня Київська міська прокуратура.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці – до 2 червня 2024 року.
Суддя Тандир збив нацгвардійця: коротко
- Нагадаємо, що в кінці травня 2023 року суддя Олексій Тандир, перебуваючи за кермом автомобіля, збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.
- На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці.
- Головне про аварію, яку скоїв скандальний суддя – читайте у матеріалі.