Загибель нацгвардійця у ДТП: суддю Тандира залишили під вартою ще на 2 місяці

Судді Тандиру, який скоїв смертельну ДТП, продовжили тримання під вартою. Він перебуватиме під вартою до 2 червня 2024 року.

Нагадаємо, Олексій Тандир скоїв ДТП в травні 2023 року на одному з блокпостів у Києві. Він збив на смерть нацгвардійця.

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Судді Тандиру продовжили тримання під вартою

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила 4 квітня Київська міська прокуратура.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці – до 2 червня 2024 року.

Суддя Тандир збив нацгвардійця: коротко