"Всі звинувачення – неправда": Тандир переконував, що їхав повільно та не був п'яний

Очільник Макарівського суду збив нацгвардійця на дорозі, внаслідок чого той помер. Йдеться про Олексія Тандира. Згодом він запевнив, що був тверезий на момент аварії та їхав на дуже повільній швидкості.

У ніч проти 26 травня у столиці Олексій Тандир збив військовослужбовця Вадима Бондаренка. Згодом відбулось засідання Вищої ради правосуддя, на якому обвинувачений у ДТП суддя намагався виправдатися.

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Засідання ВРП

Варто сказати, що Вища рада правосуддя дозволила взяти Тандира під арешт на два місяці – до 21 липня – без можливості внесення застави.

Під час засідання щодо своєї справи обвинувачений запевнив, що їхав зі швидкістю у 20 кілометрів на годину, та відкинув усі звинувачення стосовно того, що був у той момент у стані алкогольного сп'яніння.

Я їхав з невеликою швидкістю, я поясню, тому що були ще інші машини, я їхав у потоці. Там не такий потік, коли час-пік, але ще інші машини їхали. Я просто не пам'ятаю – до цих знаків чи після. Але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові загородження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну, 20 (кілометрів на годину – 24 Канал),

– сказав він.

Окрім того, Тандир прокоментував звинувачення прокурора стосовно того, що в його автівці знайшли пляшку з-під алкоголю. Власне, на них він відповів, що просто-таки не знав про існування цього у своїй машині: "Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях. Найімовірніше, вона в машині лежала ще до того, тому що я на фотографії бачив на пасажирському сидінні, на підлозі вона валялась".

Свідчення підозрюваного Тандира: дивіться відео

Відмова від здачі аналізів

Ймовірно, Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю у своїй крові після того, як це ДТП трапилося. Власне, про це повідомляли ЗМІ.

Водночас представниця ДБР Тетяна Сапьян констатувала, що підозрюваний намагається маніпулювати судовим процесом.

Однак, за її словами, уже зібрали усі необхідні свідчення, факти та дані, аби довести провину глави Макарівського суду.

Якщо провину Олексія Тандира доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі за статею 286-1 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення правил дорожнього руху напідпитку.

Під час цього ж засідання Тандир визнав провину за цю ДТП та пообіцяв співпрацювати зі слідством. Також суддя попросив вибачення у родини загиблого нацгвардійця. Водночас він відкинув звинувачення стосовно того, що відмовлявся здавати аналізи.