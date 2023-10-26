29 нардепів подали заяву до поліції на Арестовича: у чому його звинувачують

Народні депутати подали до Нацполіції заяву на Олексія Арестовича. Його звинувачують у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомила нардепка Наталія Піпа. Вона також опублікувала текст заяви, яку подали до правоохоронних органів, передає 24 Канал.

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Що може загрожувати Арестовичу

Народні депутати подали заяву на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Мовиться про інцидент, який стався у серпні 2023 року. Тоді у Львові в одному з громадських місць 17-річний хлопець виконував пісню Віктора Цоя. Нардепка Наталія Піпа зробила зауваження, але той у відповідь почав лаятися на політикиню. Після цього Арестович подав заяву до ДБР і звинуватив нардепку у нібито "розпалюванні ворожнечі та ненависті за мовними ознаками".

Піпа відкинула усі звинувачення й заявила, що такими діями Арестович займається самопіаром і хайпом на темі "утисків російськомовних українців". Після розголосу у мережі згаданого інциденту народна депутатка вирішила подати заяву на Арестовича.

Я вважаю (а це моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що "Развєдчік-Аматор" є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам,

– заявила Піпа.

Народна депутатка також наголосила, що такі дії Арестовича прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України. Так, нардепи звинувачують колишнього радника ОП в порушенні статті 383 Кримінального кодексу. Санкції цієї статті передбачать виправні роботи на строк до 2 років, арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.



На Арестовича подали заяву до поліції / Фото Наталія Піпа

Між Даніловим і Арестовичем спалахнула сварка у мережі

Секретар РНБО Олексій Данілов 16 жовтня попередив, що російська ФСБ намагається створити нову агентурну мережу в Україні. Він заявив, що окупанти намагаються у будь-який спосіб внести розкол в українське суспільство, а тому використовують усі наявні інструменти.

Тоді Данілов написав, що російські спецслужби намагаються створити нову мережу агентів у "політичному проєкті". За його словами, такі "експерти" будуть орієнтовані на "залишки проросійськи налаштованого населення", а паралельно – розхитуватиметься процес внутрішньої дестабілізації у суспільстві.

"Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", – написав Данілов, вочевидь, натякаючи на Арестовича.

Через деякий час обурений Арестович "відповів" Данілову. Він намагався виправдатися, але його допис перетворився у звичайну лайку й звинувачення секретаря РНБО.