Додали до терміну: Навального засудили до 19 років особливого режиму

Російські ЗМІ повідомляють, що опозиціонера Алєксєя Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Йому інкримінували статтю за "екстремізм".

Максимальний строк, який загрожував Навальному за інкримінованими йому звинуваченнями становить 20 років позбавлення волі.

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Навальному винесли новий вирок

Московський міський суд засудив Алєксєя Навального до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму. Навальному висунули звинувачення за шістьома статтями:

про створення екстремістської спільноти,

заклики до екстремізму,

створення НКО, яка зазіхає на права громадян,

фінансування екстремізму,

залучення неповнолітніх до небезпечних дій та реабілітації нацизму.

Після вбивства Владлена Татарського в справу опозиціонера додали статтю щодо виправдання тероризму. Однак цього разу її не розглядали.

Наразі Навальний вже перебуває у ВК-6 суворого режиму в Мелеховому Володимирській області за минулими звинуваченнями. Зокрема, опозиціонеру призначили 9 років в'язниці. Тепер же політика переведуть до іншої колонії, де перебувають особливо небезпечні злочинці та рецидивісти. В'язниця, у якій перебуватиме Навальний має жорсткі умови:

В одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях. Перемовлятися зі співкамерниками не можна.

Без права листування та побачень протягом перших 10 років строку.

Територією колонії ув'язнені переміщуються у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.

В умовах обмежених прогулянок у закритому дворику.

Навальний перебував під арештом з січня 2021 року. Його затримали одразу після прибуття з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".

Неоднозначна постать опозиціонера