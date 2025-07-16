Уряд обрав нову мовну омбудсменку: що відомо про Олену Івановську
- Кабінет Міністрів України призначив Олену Івановську новою Уповноваженою із захисту державної мови, замінивши Тараса Кременя.
- Івановська є українською фольклористкою, докторкою філологічних наук, професоркою кафедри фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка та авторкою понад сотні наукових праць.
- Посада мовного омбудсмена захищає статус української мови як державної та права громадян на її використання в усіх сферах публічного життя в Україні.
- Активісти критикували призначення Івановської через відсутність у неї досвіду в правозахисній діяльності, зокрема мовній.
Кабінет міністрів України 15 липня призначив нову Уповноважену із захисту державної мови. Нею стала професорка КНУ імені Тараса Шевченка Олена Івановська.
Вона замінить Тараса Кременя, який обіймав цю посаду з липня 2020 року. Про біографію Івановської розповідає 24 Канал.
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Що відомо про нову мовну омбудсменку Івановську?
Івановська – українська фольклористка, докторка філологічних наук, авторка понад сотні наукових і науково-методичних праць. Вона є професоркою на кафедрі фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка, де також обіймає посаду заступниці директора Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з виховної роботи.
У 1990 закінчила філологічний факультет, а у 1995 – аспірантуру кафедри фольклористики Київського університету.
Кандидатську дисертацію захистила у 1996 році на тему "Фольклористична діяльність Ганни Барвінок", докторську "Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект" – у 2007-му.
З 2005 року вона працює у КНУ. Вона написала близько 100 праць, зокрема науково-методичних, навчальних посібників, підручника та навчальних програм з методики викладання фольклору, етнопедагогіки, української етнографії, звичаєвого права, української народної творчості, та теорії фольклору.
Чим займається мовний омбудсмен в Україні?
Посада мовного омбудсмена була запроваджена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що набрав чинності 16 липня 2019 року.
Уповноважений із захисту державної мови – посадова особа, що захищає статус української мови як державної, а також право громадян на її використання в усіх сферах публічного життя та на всій території України.
Попередній мовний омбудсмен Тарас Кремінь був звільнений 8 липня 2025 року. Зазначимо, що у червні активісти опублікували звернення із закликом повторно призначити Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена.
Вони критикували кандидатуру Івановської, вказуючи на відсутність у неї досвіду у сфері правозахисної діяльності, зокрема мовної.
Кандидатуру Івановської подав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Тарас Кремінь повинен покинути посаду згідно із законодавством України.
Нагадаємо, Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади та запропонував Свириденко очолити Кабмін 14 липня. УП і нардеп Железняк спрогнозували, хто з міністрів позбудеться посад, а хто збереже свої позиції.