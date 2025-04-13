Сотні людей провели аплодисментами в останню путь: у Сумах попрощалися з піаністкою Оленою Когут
- У Сумах попрощалися з піаністкою Оленою Когут, яка загинула в результаті російської атаки; провести її в останню путь прийшли сотні людей.
- Її поховали в концертному вбранні, а проводили аплодисментами.
Серед жертв російської атаки на Суми була піаністка Олена Когут. З жінкою попрощалися у вівторок, 15 квітня.
Провести талановиту сум'янку та велику особистість, як її називають колеги, прийшли сотні людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.
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Олена Когут любила свою роботу та йшла на репетицію у вихідний
Олена Когут була солісткою-органісткою філармонії, викладала у Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури, а також працювала артисткою оркестру Сумського національного театру імені Щепкіна. Саме там із нею прощалися.
Також Олена виступала за кордоном та поширювала там українську культуру. Зокрема, вона виконувала гімн України у храмах Європи.
Були сотні людей. Її поховали в концертному вбранні. І, як належить, провели аплодисментами. Вона була геніальною піаністкою,
— розповів заступник директора обласної філармонії Олександр Даниленко.
Прощання із Оленою Когут / Фото Суспільного
Того дня, 13 квітня, жінка у свій вихідний якраз йшла на репетицію до філармонії.
Олександр Даниленко розповів, що дуже любила свою роботу та інструмент – орган вона освоїла сама.
Після першого вибуху вона не пішла усередину, а залишилася поблизу місця атаки. За кілька хвилин туди прилетіла друга російська ракета та вбила її.
"Олена прекрасний концертмейстер, просто геніальна піаністка. Концерти з камерним оркестром, концерти із ансамблем, органні вечори – це все було на її плечах", – розповів Олександр Даниленко.
Він додав, що загибель Олени – це насамперед втрата для музичного мистецтва, бо "таких талановитих людей дуже мало".
У жінки залишилася мама, чоловік та двоє синів.