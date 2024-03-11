Знайшли мертвою в Косові: на Черкащині попрощалися з 22-річною Оленою Козій

11 березня 2024, 13:55
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Джерело:

"Центр черкаських медіа"

У селі Червона Слобода на Черкащині 9 березня попрощалися з Оленою Козій. Тіло дівчини знайшли на дорозі в Косові у лютому.

Лише нещодавно тіло дівчини доправили додому. Про це повідомило місцеве видання та представник виконкому Червонослобідської громади Артем Культенко.

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Дівчину провели в останню путь

"Хочу подякувати кожному хто не пройшов осторонь чужого горя та фінансово підтримав наших односельчан, донька яких трагічно загинула 21 лютого за кордоном. Сьогодні тіло Оленки повернуто на Батьківщину", – написав Культенко 8 березня.

В останню путь Олену Козій провели 9 березня.

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Олена Козій / Фото з фейсбуку Культенка

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким дівчини. Вічна пам'ять.

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Що вже відомо про смерть дівчини

  • Ввечері 21 лютого правоохоронці Косово помітили на аварійній смузі траси Ферізай – Пріштіна тіло молодої жінки. Як з'ясувалося, це українка родом з Черкаської області.
  • Тоді ЗМІ писали, що дівчині з ініціалами О. К. 22 роки.
  • Регіональні слідчі косовської поліції за погодженням з прокурором виїхали на місце події. На жаль, медична бригада констатувала смерть.
  • За розпорядженням прокурора, тіло відправили на розтин до Інституту судової медицини у Пріштіні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком".
  • За даними ЗМІ, дівчина переїхала до Косово у жовтні минулого року через повномасштабну війну Росії проти України. Олена Козій звернулася за допомогою до Департаменту у справах громадянства, притулку та міграції.
  • При собі не мала мобільного телефону. Його знайшли у квартирі в Приштині, яку Олена  орендувала.
  • Видання писало, що в жертви були травми обличчя та зламана нога, що, ймовірно, стали наслідком удару автомобіля.

Автор: Юлія Муріна