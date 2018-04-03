Олена Шоптенко показала вагітний живіт у ніжному танці: відео

Український хореограф Олена Шоптенко скоро вперше стане мамою. Але, як зізналася Олена, раніше вона почувалася зовсім не готовою до нової ролі.

У своєму Instagram Шоптенко виклала відео ніжного танцю та поділилася своїми переживаннями.

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За її словами, спочатку вона навіть соромилася вагітності.

"Хочу зізнатися, що вагітність для мене не відразу стала незвичайним щастям, і тремтливе ставлення і очікування теж з'явилися згодом. Спочатку було нерозуміння і страхи. Але не дарма дається дев'ять місяців", - зізналася Шоптенко.

"Одним з найяскравіших відчуттів спочатку був сором себе і свого мінливого тіла. А для дисциплінованого хореографа, який завжди тримає себе у формі, це, самі розумієте, важкувато відразу прийняти. Мені було так незручно, коли люди помічали мою вагітність і акцентували на ній увагу!" – пригадала Олена.

Нагадаємо, після розлучення з танцюристом Дмитром Дікусаром, Олена Шоптенко вийшла заміж за молодого чоловіка на ім'я Олексій Іванов. Закохані розписалися в 2016 році.