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Олена Шоптенко показала вагітний живіт у ніжному танці: відео

583 Читать новость на русском
Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото з Іnstagram

Український хореограф Олена Шоптенко скоро вперше стане мамою. Але, як зізналася Олена, раніше вона почувалася зовсім не готовою до нової ролі.

У своєму Instagram Шоптенко виклала відео ніжного танцю та поділилася своїми переживаннями.

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Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. У меня было много переживаний насчет своей готовности к материнству, грядущих перемен и, конечно же, влияния моего положения на работу и работоспособность. Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Мне было так неловко, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание! Я воспринимала беременность как слабость, что ли, и никак не могла расслабиться. Да, я все ещё репетирую и сама протанцовываю хореографию, которую ставлю. Хотя сейчас это уже больше напоминает не танец маленьких утят, а танцы бегемотика Говорят, что когда не знаешь что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю Спасибо, @sarakhanov, за то, что помог показать именно так мою первую колыбельную, а вам за то, что поддерживаете.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

За її словами, спочатку вона навіть соромилася вагітності.

"Хочу зізнатися, що вагітність для мене не відразу стала незвичайним щастям, і тремтливе ставлення і очікування теж з'явилися згодом. Спочатку було нерозуміння і страхи. Але не дарма дається дев'ять місяців", - зізналася Шоптенко.

"Одним з найяскравіших відчуттів спочатку був сором себе і свого мінливого тіла. А для дисциплінованого хореографа, який завжди тримає себе у формі, це, самі розумієте, важкувато відразу прийняти. Мені було так незручно, коли люди помічали мою вагітність і акцентували на ній увагу!" – пригадала Олена.

Нагадаємо, після розлучення з танцюристом Дмитром Дікусаром, Олена Шоптенко вийшла заміж за молодого чоловіка на ім'я Олексій Іванов. Закохані розписалися в 2016 році.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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