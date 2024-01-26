Напівзруйнований "Оленегорський горняк" перегнали до Севастополя: у ВМС пояснили, для чого
Росіяни вирішили перегнати до Севастополя свій великий десантний корабель. Мовиться про "Оленегорський горняк", який раніше підбили наші військові.
В ефірі телемарафону це рішення ворога прокоментував речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що "Оленегорський горняк" небоєздатний, передає 24 Канал.
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Судно перебуває на ремонті
Дмитро Плетенчук підтведив, що до Севастополя ворог перегнав "Оленегорський горняк". Він прокоментував інформацію, яку 24 січня сповістили у партизанському русі "Атеш". За словами речника ВМС ЗСУ, підтверджена інформація про те, що відповідне судно стоїть у Севастопольській бухті.
Він зауважив, що після пошкоджень, яких зазнав великий десантний корабель, він перебуває на ремонті. Саме судно кваліфікували як небоєздатне.
Скоріш за все, саме з цією метою, з Новоросійську його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто,
– наголосив Дмитро Плетенчук.
Його спитали про можливість ремонту судна та виведення його у бойовий стан. Речник ВМС вважає, що відповідний сценарій розвитку подій допустимий. Водночас він зазначив, що у найближчій перспективі, з урахуванням значних ушкоджень, досягнути цього буде неможливо.
Що відомо про атаку "Оленегорського горняка"
- Нагадаймо, що у ніч проти 4 серпня 2023 року Новоросійськ потрапив під атаку морських дронів. І хоч російське міноборони хизувалося, що буцімто "відбило всі атаки", пошкоджень зазнав великий десантний корабель "Оленегорський горняк".
- Підтверджувати інформацію про це пропагандистські ЗМІ не поспішали. Втім, мережею розлетілися відео, на яких можна було побачити, як почали буксирувати "Оленегорський горняк".
- Ще на інших відео можна побачити, що відповідне судно похилилося на бік. Як з'ясувалося, великий десантний корабель зазнав значних пошкоджень.
- Згодом джерела 24 Каналу у Службі безпеки України сповістили, що атака на "Оленегорський горняк" – спецоперація СБУ, яку проводили спільно з ВМС ЗСУ. У СБУ також виклали у мережу відео атаки, внаслідок якої це судно зазнало серйозної пробоїни.