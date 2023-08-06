"Оленегорський горняк" і SIG дуже пошкоджені, їхній ремонт ускладнено, – ОК "Південь"
Напередодні СБУ та ВМС провели успішні операції. Внаслідок чого зазнали пошкоджень танкер SIG і ВДК "Оленегорський горняк".
Ремонт цих суден надзвичайно ускладнений. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.
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"Поки що залишаються у статусі надводного флоту, але час покаже"
Наталія Гуменюк наголосила, що територіальне море України – це 12 морських миль від нашого узбережжя, а Крим – це наше узбережжя, хоч і тимчасово окуповане. Тобто Україна законно відбиває свої території і акваторії.
Представниця ОК "Південь" розповіла про пошкодження "Оленегорського горнякя" і танкера SIG.
Їх ремонт надзвичайно ускладнений, оскільки вони будувалися як дуже великі і потужні одиниці. Тобто їм потрібні відповідні доки, відповідне буксирування. Поки що вони залишаються в статусі надводного флоту, але час покаже,
– підкреслила Гуменюк.
До речі Пробито кілька відсіків, – розвідка Британії про значні ушкодження "Оленегорського горняка"
Що треба знати про атаку на "Оленегорський горняк" і SIG
- Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що спецоперацію в бухті Новоросійська 4 серпня проводили разом з ВМС. Надводний дрон атакував великий десантний корабель. Пізніше у ГУР заявили, що найближчим часом окупанти не зможуть відновити "Оленегорський горняк".
- У ніч на 5 серпня надводні дрони також атакували ворожий танкер SIG. Він перебував у територіальних водах України й був завантажений паливом.
- До речі, на SIG у 2019-му США наклали санкції. Причина – співпраця з Сирією через постачання авіаційного палива до країни.
- Голова СБУ Василь Малюк наголосив: "Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними".