"Оленегорський горняк" і SIG дуже пошкоджені, їхній ремонт ускладнено, – ОК "Південь"

Напередодні СБУ та ВМС провели успішні операції. Внаслідок чого зазнали пошкоджень танкер SIG і ВДК "Оленегорський горняк".

Ремонт цих суден надзвичайно ускладнений. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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"Поки що залишаються у статусі надводного флоту, але час покаже"

Наталія Гуменюк наголосила, що територіальне море України – це 12 морських миль від нашого узбережжя, а Крим – це наше узбережжя, хоч і тимчасово окуповане. Тобто Україна законно відбиває свої території і акваторії.

Представниця ОК "Південь" розповіла про пошкодження "Оленегорського горнякя" і танкера SIG.

Їх ремонт надзвичайно ускладнений, оскільки вони будувалися як дуже великі і потужні одиниці. Тобто їм потрібні відповідні доки, відповідне буксирування. Поки що вони залишаються в статусі надводного флоту, але час покаже,

– підкреслила Гуменюк.

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