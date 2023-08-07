До Північного флоту він уже не повернеться, – ВМС про долю "Оленегорського горняка"
Внаслідок успішної атаки надводного дрона великий десантний корабель Росії отримав значні пошкодження. До Північного флоту "Оленегорський горняк" уже не повернеться.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.
До речі Підпертий з усіх сторін: з'явилися свіжі супутникові фото "Оленегорського горняка"
ВДК до Північного флоту вже не повернеться
Плетенчук наголосив, що "Оленегорський горняк" – це Північний флот. Цей корабель був серед тих ВДК, які Росія перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі.
Але є така впевненість, що до Північного флоту він ("Оленегорський горняк" – 24 Канал) уже не повернеться,
– підкреслив речник ВМС.
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Коротко про атаку на "Оленегорський горняк"
- Великий десантний корабель у бухті Новоросійська 4 серпня атакував надводний дрон. Спецоперацію проводила СБУ.
- Пізніше у ГУР повідомили, що "Оленегорський горняк" отримав значні пошкодження. Буде дуже проблематично відновити його найближчим часом. Ця конструкція робилася не на території сучасної Росії.
- Розвідка Великої Британії заявила, що знімки судна, яке хитається на 30 – 40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними.
- У мережі оприлюднили супутникові знімки. На кадрах видно, що "Оленегорський горняк" підпертий зі всіх сторін. Його тримають крани. Окупанти намагаються відремонтувати ВДК.