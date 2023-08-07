До Північного флоту він уже не повернеться, – ВМС про долю "Оленегорського горняка"

Внаслідок успішної атаки надводного дрона великий десантний корабель Росії отримав значні пошкодження. До Північного флоту "Оленегорський горняк" уже не повернеться.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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ВДК до Північного флоту вже не повернеться

Плетенчук наголосив, що "Оленегорський горняк" – це Північний флот. Цей корабель був серед тих ВДК, які Росія перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі.

Але є така впевненість, що до Північного флоту він ("Оленегорський горняк" – 24 Канал) уже не повернеться,

– підкреслив речник ВМС.

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Коротко про атаку на "Оленегорський горняк"