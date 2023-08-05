Пробито кілька відсіків, – розвідка Британії про значні ушкодження "Оленегорского горняка"

У ніч на 4 серпня морські дрони атакували бухту в Новоросійську, що у Краснодарському краї. Великий десантний корабель "Оленегорський горняк" отримав значні пошкодження.

Це підтвердили й в розвідці Великої Британії. Там наголосили, що опубліковані у мережі світлині демонструють значні пошкодження, які, можливо, не вдалося ліквідувати.

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Серйозний удар для Чорноморського флоту

Розвідка Британії заявила, що "Оленегорський горняк" отримав серйозні пошкодження внаслідок атаки надводного дрона. Це є серйозним ударом для Чорноморського флоту Росії.

У мережі публікували різні світлини, як буксирували судно після атаки. На думку британських розвідників, такий нахил корабля свідчить про те, що кілька відсіків були пробиті.

Знімки судна, яке хитається на 30 – 40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними,

– заявили у розвідці.

За наявною у відкритому доступі інформацією, "Оленегорський горняк" поповнив російський флот у 2014 році. Після вибухів на Кримському мосту, корабель використовували для перевезення окупантів та цивільних вантажів до Криму.

У розвідці Британії наголосили, що "Оленегорський горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів – це найбільший російський військовий корабель, який серйозно пошкоджено або знищено після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року.

Атака на "Оленегорський горняк": що відомо