"Антикваріат під санкціями": чи вдасться росіянам відновити свій "Оленегорський горняк"

У мережі оприлюднили фото пошкоджень російського десантного корабля "Оленегорський горняк" після атаки морського дрона. Та дістати оригінальні запчастини на цей корабель буде дуже складно.

Про це 24 Каналу розказав капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що це судно побудували у Польщі. До слова, цей російський корабель підбили 4 серпня.

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"Усі запчастини оригінальні, а в основному це вузли внутрішні, їх складно буде дістати росіянам. Починаючи від двигунів, закінчуючи різними допоміжними агрегатами, електричним обладнанням тощо. Антикваріат ще й під санкціями, адже Польща їм цього не поставить", – розповів Риженко.

Цьому кораблю уже 47 років – він фактично вдвічі себе пережив, бо нормальний термін експлуатації такого судна лише 25 років.

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Дуже дорого та недоцільно

У кораблі є пробоїна, розмір якої фактично два на три метри. Однак найбільше корабель пошкоджений саме всередині.

Для корабля дуже погано, що він прийняв дуже багато солоної води. Коли вона потрапляє на кабель-траси, якщо не прибрати воду, вони можуть при експлуатації призвести до пожежі,

– наголосив капітан 1-го рангу запасу ВМС України.

Тому їх, ймовірно, доведеться також змінювати. А для цього треба розбирати корабель усередині. Можливо, росіяни й намагатимуться щось зробити з судном, аби комусь щось "довести", однак це буде коштувати дуже дорого.

"Теоретично, це можливо, але це дуже важко їм буде та дуже коштовно. Щодо вкладення коштів і отримання потім якогось результату – це недоцільно", – додав Андрій Риженко.

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