В Олешках FVP-дрон атакував російського "воєнкора": він отримав поранення

На окупованих територіях росіяни не мають спокою. Зокрема, 27 серпня стало відомо, що на території Херсонської області, яку контролює ворог, дрон атакував машину російського пропагандиста.

Російські ЗМІ пишуть, що в окупованих Олешках FVP-дрон атакував автомобіль російського "воєнного кореспондента". Журналіст пропагандистської агенції News Front "Лекс" отримав осколкові поранення, передає 24 Канал.

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З безпілотника скинули розривний снаряд

За інформацією гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, автомобіль "воєнкора" вистежували спеціально. Він переконаний, що замах вчинили "київські бойовики".

"Машина сильно пошкоджена осколками" , – написав він.

Ім'я пропагандиста Сальдо не назвав, проте, за інформацією російських ЗМІ, звати Олександр Резнік. Він кореспондент пропагандистського видання News Front.

Воно розпочало роботу у 2014 році в Криму. Після початку повномасштабного вторгнення США та Великобританія запровадили санкції проти організації.

Державний департамент США називає News Front організацією, пов'язаною з російськими спецслужбами.

Постраждалий "журналіст" сам вийшов на зв'язок та показав наслідки удару по його машині.

Я нормально, я живий,

– сказав російський пропагандист.

Він отримав тільки легкі поранення уламками. Водночас на перших відео із місця події він виглядає доволі переляканим та намагається сховатися. Чути, що за його спиною щось вибухає.

Перша реакція російського пропагандиста на удар: дивіться відео

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