В Олешки на Херсонщині заходять окупанти, вже вивісили триколор на мерії, – міський голова
Джерело:фейсбук Рищука Євгена
У ще одне місто на Херсонщині увійшли російські окупанти. Так, сьогодні стало відомо, що в Олешках на будівлі адміністрації загарбники вивісили російський прапор.
Про це у новому відеозверненні повідомив міський голова Олешків Євген Рищук. Він зазначив, що надалі виходитиме на зв'язок значно рідше.
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Окупанти повісили російський прапор в Олешках
За його словами війська Росії заходять до міста.
Сьогодні у нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. Тому не виходьте у комендантську годину з домівок,
– каже Рищук.
Він додав, що міські комунальні служби та парки надалі працюватимуть, оскільки досі отримують українську зарплату.
Питання евакуації, за словами Рищука, наразі узгоджується з Києвом.
Місто майже порожнє. Багато людей виїхали за цей час,
– зазначив міський голова.
Водночас він запевнив, що до кінця контролюватиме ситуацію, зокрема з міста вивозитимемся сміття, працюватимуть комунальні служби.
Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою,
– підсумував Рищук
Дивіться звернення міського голови:
Зверніть увагу – раніше окупанти безжально розгромили кладовище в Олешках. Наслідками поділилися мешканці, які досі не покинули місто.
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