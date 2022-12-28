Росіяни обстріляли окуповані Олешки: Гуменюк пояснила їхню мету
Російські окупанти вкотре обстріляли окуповані Олешки на Херсонщині. Таким чином вони хочуть показати місцевому населенню, що обстріли нібито проводять українські захисники.
Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, подібну тактику окупанти брали ще на початку окупації, коли вдерлися на Херсонщину.
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Чому окупанти знову обстріляли Олешки
Як розповіла Гуменюк, коли лінія фронту проходила ще вздовж Миколаївщини та Херсонщини – окупанти намагалися переконати місцеве населення, що саме "руський мір" для них є "єдиним виходом".
Виїжджаючи з тих населених пунктів, де окупанти базувалися, вони ставали у напрямку Сил оборони, проводили обстріли, поверталися і робили роз’яснювальну роботу, звинувативши в обстрілах ЗСУ,
– зазначила речниця.
За словами Гуменюк, зараз загарбники намагаються занурити місцеве населення лівого берега у той стан, який вони створюють на правому березі.
"Тобто обстріляний Херсон, населені пункти, які поруч з берегом, потерпають від окупантів. Вони намагаються зробити те саме в Олешківській громаді", – розповіла Гуменюк.
Те, що окупанти намагаються вкинути як вихід з населених пунктів – це передислокація підрозділів, пояснила речниця. Це пов’язано з тим, що наші влучання не дають їм спокою та можливості зупинитися.
Ми працюємо. Ми знаємо, де вони базуються, і там працюємо,
– наголосила Гуменюк.
Обстріл Херсонщини: що відомо
- 27 грудня ЗСУ завдали потужного удару по окупантах, які розташовані на лівому березі Дніпра, на тимчасово захопленій росіянами Херсонщині.
- Також 27 грудня російські загарбники знову обстріляли Херсон. Вони влучили в пологове відділення.
- 24 грудня окупанти вдарили по центру Херсона з "Градів".
- Всього внаслідок обстрілу загинуло 11 осіб. У Херсонській ОВА заявили, що 64 людей отримали поранення. 18 людей залишаються у важкому стані.