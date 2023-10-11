"Москва за все поплатиться": Скабєєва принизила жінок-військових Ізраїля
Ольга Скабєєва спробувала потролити жінок-військових ізраїльської армії (ЦАХАЛ). Однак на приниження російської пропагандистки одразу відреагували в Ізраїлі.
Відтак ізраїльська приватна охоронна компанія Terror Alarm обіцяє, що Скабєєва поплатиться за сказане, а Росія – за підтримку терористів ХАМАС, інформує 24 Канал.
Дивіться також Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му
Скабєєва висміяла жінок-військових Ізраїля
Скабєєва висміювала ізраїльських жінок-військових через відео з танцями у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так "армія Ізраїлю готувалася до війни" та згодом почала виправдовуватися.
В Ізраїлі дуже образилися, що російська пропаганда демонструє, як зараз виглядає ЦАХАЛ. Армія Ізраїля показує жінок, які танцюють перед дзеркалом та викладають ці відео в тікток,
– сказала Скабєєва.
"Ми, звісно, не знущаємося. Адже яка нормальна людина відчуватиме зловтіху? Не ображатися потрібно. Це ваша армія. Висновки потрібно робити, що відбулося справді жахливе, якщо пов'язувати це з Шабатом. Але що означає "у суботу вони не воюють?". Це ж не вкладається жодним чином у голові", – додала пропагандистка.
В Ізраїлі відповіли
В організації Terror Alarm заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що росіяни висміювали жінок-військовослужбовців ЦАХАЛ.
В Ізраїлі вже відповіли на висміювання Скабєєвої: дивитися відео
Росія відкрито висміює жінок-солдатів ЦАХАЛ, викрадених ХАМАС. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з ХАМАС та Сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові. Головна пропагандистка Владіміра Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенню,
– йдеться у заяві.
Інші "заяви" російських пропагандистів
- Депутат держдуми від партії "Єдина Росія" Андрєй Гурульов відкрито підтримав терористів ХАМАС. Він назвав Ізраїль союзником США, а Іран та мусульманський світ – союзниками Росії.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова прямо звинуватила Ізраїль і Захід у провокуванні ескалації, назвавши її "наслідком систематичного невиконання резолюцій ООН та її Ради Безпеки".
- Натомість голова Ради безпеки Росії, колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав напад ХАМАС на Ізраїль "очікуваним" і звинуватив у цьому США.