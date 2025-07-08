Чи стане Стефанішина новим послом у США: віцепрем'єрка відповіла на чутки

Серед ймовірних кандидатів на посаду нового посла України у США лунало ім'я віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Посадовиця відповіла на чутки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

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Чи буде Стефанішина новим послом у США

Коментуючи новини про розгляд її на посаду посла у США, Ольга Стефанішина заявила, що це "можливо, лише чутки". Вона запевнила, що ні з ким це не обговорювала.

Ну, що таке чутки, це лише два джерела, з яких, власне, ця інформація розповсюджується. І я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні з ким, ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де,

– вказала віцепрем'єрка.

Водночас Стефанішина наголосила, що до кінця року у неї розпланована робота і у напрямку європейської інтеграції, і у напрямку Мін’юсту, і по об'єднанню реформ у сфері верховенства права.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський повідомив пані послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Однак він запропонував їй залишитися в команді на іншій посаді.

Зазначається, у розмові з Трампом президент назвав кількох кандидатів: прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустем Умєрова, віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та міністра енергетики Германа Галущенка. Також нібито розглядають заступник голови ОП Ігор Жовква та міністр культури Микола Точицький.