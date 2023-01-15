Діти залишились без матерів: Росія забрала життя двох найкращих подруг Іри та Олі у Дніпрі
Росія продовжує масовано обстрілювати українські міста, внаслідок чого помирають цивільні громадяни нашої держави. Через влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Дніпра загинуло дві найкращі подруги Ірина та Ольга.
У суботу, 14 січня, терористична держава, що є нашою сусідкою, вчергове запустила десятки повітряних цілей, аби повністю знищити українську енергетичну інфраструктуру. Одна з 5 ракет Х-22 влучила в будинок у Дніпрі, через що загинуло чимало людей, зокрема дві подруги.
Читайте також Лікарі борються за її життя: що відомо про стан останньої врятованої у Дніпрі жінки
Проходили повз будинок
Відомо, що під час цієї атаки жінки не перебували у багатоповерхівці, а всього лише проходили повз неї. Друг загиблої Ольги Усової і військовий Андрій Біляк на своїй сторінці у фейсбуку зазначив, що у жінки залишилися маленький син та чоловік. Працювала Ольга стоматологинею та волонтерила.
Не можу в це повірити... Біль і сльози. Дніпро. Волонтер, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації, – вже на небі... Залишився сиротою маленький синочок із татом, так само як і в її подруги Ірини Саламатенко, яка теж загинула,
– написав Біляк.
Окрім того, він констатував, що Ольга була дуже доброю, розумною та щирою дівчиною. Вона допомагала Збройним Силам і всім, кому тільки могла.
Волонтерка та медикиня Ольга Усова / Фото із соцмереж
Загибла Ірина Саламатенко / Світлина із соцмереж
Оля залишила по собі світлу пам'ять, а Росія – це назавжди Мордор, який має бути стертий з лиця землі,
– заакцентував чоловік.
Окрім того, у Координаційному штабі волонтерів Дніпра також підкреслили, що двох подруг вбила саме Росія, та опублікували їхню спільну світлину.
Дві загиблі найкращі подруги / Фото ізсоцмереж
4731 2196 4895 8563 – Усов Едуард;
4441 1144 4516 0235 – Саламатенко Ігор.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та загиблим внаслідок чергової масованої атаки.
Удар по будинку в Дніпрі: останні новини
- Станом на 14:00 15 січня відомо, що внаслідок цієї атаки понад 20 осіб загинули, а більш ніж 70 – поранено. Водночас врятувати вдалося 39 осіб, серед яких 6 дітей. Однак кількість жертв невпинно зростає.
- У Росії зловтішаються через цей обстріл. Там "жартують", що це зовсім ніяка не атака, а "вибух газового балона".
- На ситуацію відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що усіх воєнних російських злочинців очікує трибунал. І ніякі "відмазки" не допоможуть окупантам.