Ольга Фреймут відвідала концерт Бейонсе: фото

Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут сходила на концерт американської співачки Бейонсе у Лондоні.

Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що концерт Бейонсе і Джей-Зі був присвячений пам'яті 72 загиблих при минулорічній пожежі в житловому багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер.

Українська телеведуча прийшла на концерт зі своїми рідними.

Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Бейонсе за подив. Вона ідеальна,

– прокоментувала світлину Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут з мамою на концерті Бейонсе / Instagram



Ольга Фреймут з донькою Златою на концерті Бейонсе / Instagram

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 17 Чер 2018 р. о 1:52 PDT

До слова, серед десятків тисяч глядачів на концерті була ще й помічена внучка британської королеви Єлизавети II – принцеса Євгенія. Як повідомляє Daily Mail, 28-річна принцеса, на голові якої був чорний капелюх-котелок, танцювала разом зі своїм нареченим Джеком Бруксбенком.



Принцеса Євгенія на концерті Бейонсе