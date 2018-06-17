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Ольга Фреймут відвідала концерт Бейонсе: фото

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Ольга Фреймут на концерті Бейонсе
Ольга Фреймут на концерті Бейонсе / Колаж 24 канал

Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут сходила на концерт американської співачки Бейонсе у Лондоні.

Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що концерт Бейонсе і Джей-Зі був присвячений пам'яті 72 загиблих при минулорічній пожежі в житловому багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер.

Українська телеведуча прийшла на концерт зі своїми рідними.

Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Бейонсе за подив. Вона ідеальна,
– прокоментувала світлину Ольга Фреймут.

ольга фреймут на концерті бейонсе
Ольга Фреймут з мамою на концерті Бейонсе / Instagram

Ольга фреймут на концерті бейонсе
Ольга Фреймут з донькою Златою на концерті Бейонсе / Instagram

До слова, серед десятків тисяч глядачів на концерті була ще й помічена внучка британської королеви Єлизавети II – принцеса Євгенія. Як повідомляє Daily Mail, 28-річна принцеса, на голові якої був чорний капелюх-котелок, танцювала разом зі своїм нареченим Джеком Бруксбенком. 

принцеса євгенія на концерті бейонсе
Принцеса Євгенія на концерті Бейонсе

Теги: LifeStyle Ольга Фреймут Бейонсе Музика Лондон
Джерело: 24 Канал
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