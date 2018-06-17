Ольга Фреймут відвідала концерт Бейонсе: фото
Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут сходила на концерт американської співачки Бейонсе у Лондоні.
Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в Instagram.
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Зазначимо, що концерт Бейонсе і Джей-Зі був присвячений пам'яті 72 загиблих при минулорічній пожежі в житловому багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер.
Українська телеведуча прийшла на концерт зі своїми рідними.
Лондон, мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з найріднішими. А Бейонсе за подив. Вона ідеальна,
– прокоментувала світлину Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут з мамою на концерті Бейонсе / Instagram
Ольга Фреймут з донькою Златою на концерті Бейонсе / Instagram
До слова, серед десятків тисяч глядачів на концерті була ще й помічена внучка британської королеви Єлизавети II – принцеса Євгенія. Як повідомляє Daily Mail, 28-річна принцеса, на голові якої був чорний капелюх-котелок, танцювала разом зі своїм нареченим Джеком Бруксбенком.
Принцеса Євгенія на концерті Бейонсе
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