Олігарх Ахметов повернувся до України, – ЗМІ
15 лютого 2022 , 20:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Михайла Ткача
За даними ЗМІ, олігарх Ахметов повернувся до України. Раніше повідомляли, що 30 січня він вилетів закордон.
Про можливе повернення олігарха стало відомо ввечері 15 лютого. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.
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Борт прилетів з Франції
За даними Flightradar24, борт олігарха Ріната Ахметова вилетів з Парижу. Чартер приземлився у Запоріжжі.
Літак Ахметова прилетів до України / Скриншот Михайла Ткача
Михайло Ткач згодом зазначив, що на борту був Ахметов.
Кілька олігархів та політиків вилетіли з України
- 13 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україну покинули понад десять олігархів та бізнесменів. Серед них і Рінат Ахметов.
- Наступного ж дня стало відомо, що 23 нардепи перебувають закордоном. З них 12 – від ОПЗЖ.
- Президент Володимир Зеленський увечері 14 лютого звернувся до олігархів із закликом повернутися та продемонстувати свою громадянську позицію. Депутатам на повернення глава держави дав добу.
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