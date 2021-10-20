Олігарх з оточення Путіна Дерипаска відреагував на обшуки в будинках у США
20 жовтня 2021 , 15:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Дерипаска"
Олігарх з оточення Володимира Путіна Олег Дерипаска відреагував на обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США. Він вважає, що це пов'язане з втручанням Росії в президентські вибори 2016 року.
Дерипаска доволі різко відреагував на повідомлення про обшуки. 20 жовтня у телеграмі він написав, мовляв обшуки проводили в "занедбаних будинках".
До теми ФБР проводить обшуки в Дерипаски – російського олігарха з оточення Путіна
Депариска відреагував на обшуки ФБР
Хочеться запитати: чи д***ра грошей Путіна знайшли вчора в цих занедбаних будинках? Чи вдалося підкріпитися кислим джемом з комор і парою пляшок горілки, вкраденої в кращих традиціях більшовицьких швондерів під час обшуку,
– написав олігарх з оточення Путіна.
Окрім того, він вважає, що:
- "спостерігаючи за всім, що відбувається в США, не перестаю дивуватися якійсь позамежній тупості частини американського істеблішменту, який продовжує з завзяттям розкручувати цю байку про нібито колосальну роль росіян у виборах президента США в 2016-му році;
- час визнати, що Трамп переміг, не сам: "Йому допомогли ці недотепи з Вашингтона, які так задовбали свій електорат, що він був готовий голосувати за кого завгодно".
Що відомо про обшуки оточення російського олігарха Олега Дерипаски
- 19 жовтня Федеральне бюро розслідувань Штатів проводить слідчі дії щодо російського олігарха Олега Дерипаски. У його будинок у Вашингтоні прийшли з обшуками. У ФБР зазначили, що проводять "слідчі дії", та не розповіли деталей.
- За інформацією Washington Post, будинок Дерипаски в Вашингтоні має площу понад 2 100 квадратних метрів. Він розташований на відстані у 1,5 кілометра від посольства Росії та неподалік Військово-морської обсерваторії США. У ньому є 7 спальних кімнат, підлоги з італійського мармуру і люстра, яка колись нібито висіла в Паризькій опері.
- Окрім того, родичі глави МЗС Росії Сергія Лаврова користуються приватними літаками, будинками та готелями Дерипаски. Лавров за це лобіює інтереси підприємця – Лавров допомагав олігарху отримати візу США, а також російський міністр розв'язував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де в олігарха є виробництво, а на Ямайці – домігся інвестицій глинозему для компанії "Русал".