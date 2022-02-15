Олігархи піддались щурячим інстинктам

Вітчизняні олігархи повтікали з України. За офіційною версією – щоби нібито в колі родини відсвяткувати 14 лютого на могилі Святого Валентина.

Ну а оскільки мощі цього християнського епіскопа розкидані по усій Європі – зокрема, в польському Любліні, в ірландському Дубліні, в італійському Римі – то й розлетілася чартери наших багатіїв з України буквально по усій Європі.

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Але ж, звісно, цій красивій версії, яка більше схожа на відмазку, українці чомусь не вірять, і мають власну – що ці багатії тікають з України, наче ті щури з корабля, який тоне. Але ж якщо він і тоне, то саме завдяки діям щурів.

Олігархи і багатії, які зараз з України повтікали, чимало з них мають саме проросійські погляди й вату в головах.

Чимало з них десятиліттями з Росією співпрацювали й в Україні вони той "русскій мір" просували, пропаганду за нього вели, розказували, як важливо українцям дружити зі старшим братом.

Але щойно замайоріла примара того, що російський світ прийде в Київ із війною, то всі його прихильники чомусь з України дременули, але не до Москви, а саме до тієї бездуховної Європи, хоча там усюди геї і "натівська ваєнщіна".

Звісно, українці тепер жартують, мовляв, круто було би тепер тих усіх "щурів" назад в Україну не пускати, або хоча би виставити їм астрономічний цінник за право на повернення.

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Хто втік з України

Утім жарти-жартами, але я пропоную нам з вами з цієї історії все ж таки заробити певні "висновки", а саме: запам'ятати прізвища цих втікачів й в майбутньому їм цю зраду пригадати.

Коли саме? Коли вони на чергових виборах підуть в політику, (самі підуть або ж агітуючи й фінансуючи кишенькові партії) й коли вони нам почнуть розказувати, як вони люблять Україну, що аж готові депутатами попрацювати на її благо, то ми тоді їх і запитаємо "А де ви були в лютому 2022 року?".

Я зараз перелічу ті всі прізвища, кому ми ці запитання будемо ставити, адже саме їхні чартери за останні дні просто зграями попрямували на захід:

Рінат Ахметов;

Ігор Абрамович;

Віктор Пінчук;

Вадим Новінський;

Вадим Столар;

Василь Хмельницький тощо.

Звісно, я не виключаю, що це вони лише свої родини вивезли з України (батьків і дітей), щоби зі спокійною душею потому повернутися в Україну, узяти до рук зброю й разом із рештою українців стати на захист України.

Але – от ви в таке вірите? Мені би – чесно кажучи – дуже хотілося би в таке повірити, але щось мені заважає.

Чи є "авіаційна паніка"

Ну і 2 слова скажу про "авіаційну" паніку, яку ми мали на вихідних, мовляв, пасажирське авіасполучення з Україною перерване, авіакомпанії скасовують рейси й завертають від України літаки, відповідно, ані дістатися тепер України літаком, ані вилетіти з України можливості вже немає.

Справді був такий момент вихідними, але тепер ситуація наче нормалізувалася. На сайті флайт-радар (це той сервіс, який показує в реальному часі мапу світу з літаками на ньому) я нарахував там майже 4 десятки літаків в українському небі.

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Я по сайтах авіакомпаній пробігся, глянув рейси, наявність квитки й вартість – то я вам скажу, що абсолютно там все без змін – квитки у вільному продажі й ціни абсолютно як зазвичай – ціна вища, якщо виліт незабаром, але вже на "післязавтра" по багатьох напрямках ціни абсолютно нормальні, немає якогось дикого ажіотажу та панічної втечі усіх з України.

Але ж що то було з нідерландською KLM, яка скасувала рейси в Україну, і що то було з вітчизняним SkyUp, який з Португалії сідав замісить Києва у Кишиневі, і що то є зараз з вітчизняним МАУ, який свої літака за кордон передислоковує.

Так от відповідь дуже проста, як і причина того – чимало авіакомпаній насправді не мають власних куплених літаків, а пасажирів вони возять орендованими, узятими в лізинг.

А ті, хто брав колись автівку в той лізинг, не дадуть збрехати – там дуже суворі правила страхування: там і повне каско треба обов'язково робити, і життя позичальника на чималу суму страхувати. Це чималі додаткові витрати, але такі вимоги в цьому бізнесі.

А з літаками ж воно іще суворіше. І треба розуміти, що страховики дуже люблять, коли їм платять і ненавидять, коли їм самим доведеться ті страховки виплачувати – вони це усіма силами намагаються мінімізувати, щоби "страхових виплат" не ставалося.

Страховики перестраховуються

На цьому їхній увесь бізнес і побудований, тому деякі з них і вирішили перестрахуватися і заявили, мовляв, польоти в Україну це тепер форс-мажор, на який не розповсюджується страхове покриття.

Але ж літати незастрахованими – таке за авіаційними правилами просто неможливо, тому деякі перевізники дійсно змушені були скасовувати рейси і завертати літаки, які прямували в Україну – через паніку з боку страховиків.

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Але не тільки страховики перестраховуються, утім й самі авіакомпанії – дивіться, їм вельми невигідно коли літаки на землі простоюють, і вже їхній весь бізнес побудований на тому, щоби літак приземлився, заправився, пасажирів й багаж загрузив й в зворотний бік полетів.

От це ідеальна модель для авіакомпаній, які такими безперервними рейсами відбивають колосальну вартість літаків і вони їх дійсно нещадно експлуатують.

Тож авіакомпанії непокояться, що ця безперервність може бути порушеною, якщо їхні літаки застрягнуть в Україні – їм навіть зайва година на землі то колосальні фінансові збитки, а якщо ж небо над Україною раптом закриють з міркувань безпеки на кілька днів чи тижнів.

Вони побоюються неадекватності російських операторів Буків та С-400, які з п'яних очей знову можуть тепер з Білорусі пульнути ракетою по пасажирському боїнгу, як було з рейсом МН-17.



Авіакатастрофа МН-17 / Фото EPA

Cаме цього авіакомпанії дуже бояться – не так направду російської агресії, як того, що їхні літаки в українських аеропортах застрягнуть через закрите для польотів небо. То ж вони перестраховуючись й скасовують рейси в Україну.

Але не тому, що вони, мовляв, точно знають буде вторгнення, а лише тому що вони – так само як і страховики – бояться в грошах втратити. Тобто гроші – от справжня причина скасування рейсів в Україну і Україна те чудово розуміє.

Уряд пообіцяв 600 мільйонів доларів компенсацій

Зокрема, наш уряд прогарантував авіаперевізникам на 600 мільйонів доларів компенсацій, у разі, якщо вони збитків зазнають. Після цього польоти в небі над Україною поновилися, хоч ж з тим ймовірним російським вторгненням взагалі ж нічого не змінилося.

Я до чого це все так детально розказую, бо ті всі українці, які далі заголовків новини не читають, вони ж нахапалися тих заголовків й в паніку впадають. Мовляв, олігархи втекли, авіакомапанії більше не літають, все, це ж вони точно щось знають, тобто Путін точно нападе.

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Так от це неправильні висновки – адже ані олігархи нічого не знають, а просто піддаються своїм щурячим інстинктам, ані авіакомпанії також нічого не знають, а просто за свої заробітки хвилюються. Але нам з вами не варто з того себе накручувати і я сподіваюсь, що я вас зараз трохи все ж таки заспокоїв.