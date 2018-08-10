Олімпік – Львів: відео голів та моментів матчу УПЛ

У матчі 4-го туру УПЛ між "Олімпіком" та "Львовом" переможця виявити не вдалося, не дивлячись на червону картку Приймака у першому таймі.

На 39 хвилині захисник львів'ян Владислав Приймак отримав від головного арбітра друге попередження, яке автоматично перетворилося у вилучення.

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Тим не менш, у другому таймі саме львів'яни були близькими до перемоги. Гості продовжували частіше бити по воротах і, зрештою, добилися свого – на 68-й хвилині Володимир Адамюк з передачі Сергія Вороніна вивів гостей уперед.

Коли вже здавалося, що Львів здобуде виїзну перемогу, Євген Пасіч несподівано пробив з-за меж штрафного. Удар на 87-й хвилині вийшов потужним – Бандура не зміг його взяти. 1:1 – саме з таким рахунком завершився даний матч.

Відео голів та моментів матчу Олімпік – Львів

Олімпік – Львів 1:1

Голи: Пасіч, 86 – Адамюк, 68

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