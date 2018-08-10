22:41
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Олімпік – Львів: відео голів та моментів матчу УПЛ

187 Читать новость на русском
Олімпік – Львів відео голів та моментів матчу
Олімпік – Львів відео голів та моментів матчу / Olimpik.com.ua

У матчі 4-го туру УПЛ між "Олімпіком" та "Львовом" переможця виявити не вдалося, не дивлячись на червону картку Приймака у першому таймі.

На 39 хвилині захисник львів'ян Владислав Приймак отримав від головного арбітра друге попередження, яке автоматично перетворилося у вилучення.

Читайте також: "Львів" у меншості зміг вибороти нічию у матчі з "Олімпіком"

Тим не менш, у другому таймі саме львів'яни були близькими до перемоги. Гості продовжували частіше бити по воротах і, зрештою, добилися свого – на 68-й хвилині Володимир Адамюк з передачі Сергія Вороніна вивів гостей уперед.

Коли вже здавалося, що Львів здобуде виїзну перемогу, Євген Пасіч несподівано пробив з-за меж штрафного. Удар на 87-й хвилині вийшов потужним – Бандура не зміг його взяти. 1:1 – саме з таким рахунком завершився даний матч.

Відео голів та моментів матчу Олімпік – Львів

Олімпік – Львів 1:1

Голи: Пасіч, 86 – Адамюк, 68

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Олімпік ФК Львів УПЛ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Воротар "Вашингтона" Бреден Холтбі - перша зірка матчу проти "Тампи"
 8 березня 2011 , 13:23
Перемогли "Динамо", а скромному "Беверену" навіть не забили
 23 вересня 2013 , 15:59
Українські фанати побилися із французами через спалений прапор України. ФОТО. ВІДЕО
 12 грудня 2014 , 12:52
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук