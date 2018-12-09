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      "Олімпік" та "Десна" зіграли в результативну нічию: відео голів

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      Олімпік - Десна: відео голів, огляд матчу
      Олімпік – Десна відео голів

      У 18 турі чемпіонату України донецький "Олімпік" в останньому матчі 2018 року приймав у Києві чернігівську "Десну". Матч завершився нічиєю 1:1.

      Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння у топ-6, що додавало принциповості грі. До стартового свистка "Десна" посідала 7 сходинку, маючи в активі 23 очки. Донеччани з 18 очками посідали 9 місце. Відтак перемога в матчі покращувала перспективи кожного колективу, оскільки "Маріуполь", який шостий у турнірній таблиці, має в активі 24 очки.

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      Олімпік – Десна 1:1
      Голи:       Пасіч, 60 – Фаворов, 63

      У першому таймі територіальною перевагою володіли господарі поля. Усього гравці "Олімпіка" завдали 7 ударів, 4 з яких були у ствір воріт Євгена Паста. Гості здебільшого відповідали гострими контратаками. В активі "Десни" чотири удари по воротах Махновського, і тільки два були у ствір. У першому таймі обидві команди не створили надзвичайно небезпечні моменти, а тільки перевіряли пильність голкіперів дальніми ударами. Тому перші 45 хвилин завершилися з рахунком 0:0.

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      У другому таймі клуби обмінялися голами. Спершу господарі зуміли відкрити рахунок завдяки Євгену Пасічу. Він на 60 хвилині увірвався у штрафний майданчик гостей і, отримавши передачу, обіграв захисників "Десни" та відмінним ударом забив гол. Уже через три хвилини чернігівці відновили паритет. Картушов зробив подачу з кутового, яку замкнув капітан Фаворив. Денис виграв другий поверх у донеччан та потужно пробив головою – 1:1.

      Більше голів команди не забивали, тому матч завершився нічиєю 1:1. Таким чином "Десна" зрівнялася з "Маріуполем" по очках, але завдяки додатковим показникам саме "Десна" зараз в топ-6. "Олімпік" же погіршив свої шанси на потрапляння у шістку найкращих.

      Відеоогляд матчу Олімпік – Десна

       

       

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олімпік ФК Десна
      Джерело: 24 Канал
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