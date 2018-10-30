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      "Олімпік" відреагував на скандал навколо участі його працівника у "чемпіонаті ДНР"

      963 Читать новость на русском
      Олег Барков
      Олег Барков / facebook-сторінка Олега Баркова

      Футбольний клуб "Олімпік" з Донецька відреагував на інформацію про те, що прес-аташе клубу у 2016 році міг брати участь у матчі так званого "чемпіонату ДНР" за команду з окупованої Макіївки.

      Нагадаємо, мова йде про Олега Баркова, який грав за команду "Арсенал" з Макіївки у матчі проти "Доломіта" з Докучаєвська. Матч відбувся на окупованій території.

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      В "Олімпіку" вже відреагували на таку ситуацію. Та висловили підтримку Олегу Баркову.

      "У зв'язку з останніми випадами на адресу прес-аташе нашого клубу Олега Баркова, хочемо висловити підтримку нашому співробітнику. Вважаємо, що не може бути дискримінації по одному тому факту, що людина жила в Макіївці в 2016 році і займалася спортом в рідному місті, вела здоровий спосіб життя. Футбол був його хобі. Олег на той момент не працював в "Олімпіку", вимушено жив в Макіївці у зв'язку з сімейними обставинами, які на той момент були в його родині. Ми, футбольний клуб "Олімпік", підтримуємо Олега в цій непростій для нього ситуації, коли він став жертвою чиїхось інтриг. Ми знаємо його як професіонала і патріота своєї країни", – йдеться в заяві клубу.

      Варто відзначити, що сама заява опублікована на facebook-сторінці клубу. На офіційному сайті цього тексту поки немає.

      Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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